El motivo por el que no le han dejado entrar en una discoteca: "Esto a día de hoy sigue pasando"

El influencer gallego Xurxo Carreño ha desconcertado e indignado a una multitud de personas al contar el motivo por el que no le dejaron entrar en una discoteca de Madrid.

Según cuenta, unas amigas suyas estaban celebrando un cumpleaños y le invitaron a unirse. "Me dijeron: vamos a un sitio que es así como de tardeo. Un sitio más chic".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Cuando llegué allí el portero me miró raro y dije: aquí estamos. Tras un rato de espera, salió una de las chicas del cumpleaños y dijo: vienen con nosotros, que pasen. El portero como que se quedó medio rallado y veo que se pone a hablar con la chica esta, como que le susurraba algo, no sé qué le estaba contando", señala.

"Yo iba con dos amigas y dice: las dos chicas pueden pasan, él no. Es que no me gustan sus pendientes, su cadenita y su sudadera. Yo iba así, me he puesto la misma ropa para que veáis", señala.

Y se pregunta: "¿Esto a día de hoy sigue pasando? Nunca me había pasado esto en la vida. Que me digan: la gala de los premios a la que fui el otro día no voy a ir en chándal. Pero, ¿para tomarme un ron cola qué quieres que me ponga? ¿Tengo pinta de que vaya a atracar a alguien o a hacer algo raro?".

"Alguien me dijo: porque no sabe quien eres, si no sí te dejaba pasar. Me chupa un huevo quién sea yo, soy una puta persona, me pareció tan mal que me fui para el hotel. Dice: si se quita la cadena y los pendientes igual puede pasar. Yo no me voy a quitar nada. Son mi seña de identidad", zanja.