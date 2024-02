Una estadounidense destaca este aspecto de España: "Es algo que nunca antes había experimentado"

La usuaria de TikTok @daniellegrobman, una estadounidense residente en España, ha contado en un vídeo publicado en su canal qué es una de las cosas que más le gustan de vivir en nuestro país.

"Esto es algo que, como estadounidense, me encanta de vivir en España. Es la hospitalidad española", comienza diciendo, antes de contar una anécdota que resume perfectamente este hecho.

La joven relata que una amiga suya le dijo que fuera al cumpleaños de un chico que no conocía, le dio la dirección y le dijo que se presentara ahí. Ella fue y, para sorpresa suya, pudo disfrutar de una fiesta de forma normal.

"Me encanta esto, porque no podía entender el hecho de que este hombre estaba celebrando una fiesta de cumpleaños y le parecía bien que yo estuviera allí, y yo no lo conocía", asegura, añadiendo que ella no invitaba a gente que no conociera en Estados Unidos.

Además, indica que cuando organizaba sus fiestas de cumpleaños preparaba comida para los presentes y un par más de personas, pero no como ocurrió en esta fiesta. "No iba a hacer suficiente comida para diez personas si solo invitaba a cinco. Me aseguraba de que hubiera suficiente tal vez para siete u ocho personas, por si alguien quería repetir", indica.

"Pero es que aquí llegué a esta fiesta de cumpleaños y fue un anfitrión increíble. Había una mesa llena de comida, más alcohol del que cualquiera podría beber", prosigue.

Además, también destaca que ella era la más joven de todos los que había en la fiesta, ya que había personas con 24, 26 o incluso más de 30 años. "En Estados Unidos si alguien más joven que tú asistía a tu fiesta de cumpleaños, se consideraba extraño que fuera más de dos o tres años más joven que tú", compara, llegando a decir que "es algo que literalmente nunca antes había experimentado".