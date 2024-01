Va a una pizzería en Francia y lo que le pasa es tan increíble que hay que frotarse los ojos

La usuaria de TikTok @Andrea_00918 ha viajado a Francia junto a su familia y ha denunciado en un vídeo publicado en su canal lo que le ha pasado al ir a comer a una pizzería. Ninguno ha dado crédito.

La joven comienza diciendo que en "un celiaco en Francia no puede sobrevivir" y prosigue explicando lo que le ha ocurrido en el establecimiento. Para ello, le dice a su padre que recree la conversación.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"He preguntado en una pizzería si tenían pizza sin gluten, el trabajador me ha dicho que eso es muy típico en España. Entonces, le he vuelto a preguntar si en Francia no hay celiacos y me ha respondido que no", afirma su padre.

Ni él, ni su madre ni la propia creadora de contenido han salido del shock de esta contestación. Su madre ha sido muy crítica: "Opino muy mal. Aquí no puedes comer en condiciones, no te traducen la carta, no te explican lo que hay y encima se creen que si no comes gluten es por gusto".