Una extrabajadora de una tienda de Inditex confiesa lo que le pasó el primer día

La que fuera trabajadora de Inditex Elena de Lucas (@elenadelucasm) ha contado en sus perfiles de las redes sociales varias anécdotas que le ocurrieron mientras estaba contratada ahí con varios clientes.

La joven comienza explicando cómo son los inicios: "Tú cuando empiezas a trabajar en Inditex te cogen y te dicen el puesto que tienes y te cuentan por encima lo que tienes que hacer. Luego es un búscate la vida".

Entonces ha relatado una primera anécdota: "Yo me acuerdo el primer día que entré a trabajar y era cajera que me vino una madre con una hija que se quería comprar una camiseta. Como no me habían explicado cómo se retira correctamente una alarma, le hice un agujero a la camiseta y obviamente de lo nerviosa que estaba no me di cuenta de que se lo había hecho".

Al rato, volvieron y le dijeron lo que había ocurrido y le exigieron que se la cambiaran por otra. "Yo estaba muerta de la vergüenza pensando a quién más le habré jodido la prenda. Entonces cogí y le dije a la encargada que se lo quitara ella para que no la volviera a romper".

De Lucas, en ese mismo vídeo, ha contado una segunda historia curiosa, cuando trabajaba en la sección de mujer. "Vino una mujer que quería comprar un traje de la sección de hombre. Entonces, me preguntó si me habían enseñado a colocar un traje en un portatrajes. Como tampoco sabía la mujer se coló por detrás del mostrador a enseñarme cómo se colocaba".

"A día de hoy se lo agradezco porque semanas después me pusieron en la sección de hombre y lo hacía fenomenal hasta el punto de que mi encargada flipaba conmigo de lo bien que lo hacía", remata.