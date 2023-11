Soy argentina y estas son las palabras que he dejado de pronunciar desde que estoy en España

La usuaria de Tik Tok Agos Menéndez, una joven argentina que reside en España y que tiene más de 7.000 seguidores en su canal de YouTube, ha hecho un vídeo en el que comenta algunas de las palabras que ha dejado de utilizar desde que abandonó su país de origen.

"Antes yo decía me sacás una foto y ahora digo, me haces una foto. Obviamente también lo digo con mi acento", comienza diciendo, antes de seguir comentando que ya no dice auto y sí coche aunque "nadie le dice así en Argentina porque es viejo".

Un tercer cambio es el de móvil por celular: "Dios, esto te juro que ya ya está, ya es parte de mí. Yo no puedo decir más celular y encima siempre decía celu y ahora es como móvil todo el rato".

También ha tenido que obviar la palabra bondi para referirse al autobús: "Esta directamente murió de mi vocabulario porque nadie entiende lo que es bondi, pero pon que le podría llegar a decir colectivo, pero no, siempre es bus".

La última que destaca es aparcar. "A mí ya me pueden dar la nacionalidad. Hice un video en YouTube del viaje a Andorra y me di cuenta que todo el tiempo decía aparcamos el coche en vez de estacionamos", remata.