Una influencer carga contra los que apoyan el turismo en Cuba: tremendo enfado

La creadora de contenido @lauramendezde, quien dedica sus redes sociales a compartir contenido relacionado con los viajes que hace, ha publicado un vídeo cargando contra otra influencer por lo que ha publicado sobre Cuba.

"Tú, Rivers (@_riverss_), y tus amigos influencers no os habéis enterado ni de la mitad de la película. Habéis ido a Cuba y no sabéis nada (...) No eres la culpable de la dictadura que hay en el país, pero sí de excusarte de tu promoción por allí", ha criticado muy enfadada.

La tiktoker ha empezado reprochándole que haya comparado el estado de la región caribeña "con la dictadura franquista en España". Dirigiéndose a sus seguidores, ha señalado que la gente debe saber que "solo querían hacerse unas cuantas fotos y encima gratis".

"Gracias por ayudar al pueblo cubano dándoles vuestras miserias, vuestras chucherías...", ha dicho de manera irónica. "Yo cuando estuve le compré el pasaporte a un cubano para que pudiera salir de su país, cosa que jamás he contado en redes", ha añadido.

A continuación, ha asegurado que todo el dinero que los turistas se dejan habitualmente en Cuba acaba en manos del Estado, por lo que no es para el pueblo cubano, insistiendo en que de esta forma no se ayuda a los habitantes.

En cuanto al turismo, ha manifestado que le parece "fatal" que se diga que el país vive del mencionado sector: "Cuanto más lo hagáis, más estaréis favoreciendo la dictadura, porque esta no les deja evolucionar".

También ha juzgado el hecho de visitarla en "un hotel de 5 estrellas controlados por la dictadura", anunciando que la realidad se encuentra "en las casas particulares".

Para terminar, ha mandado un mensaje a las agencias de viajes: "Me ofrezco voluntaria para recibir cualquier tipo de amenaza, porque no me van a callar".