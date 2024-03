Una inglesa enseña cómo hace el gazpacho y ya hay más de 400 comentarios

La usuaria inglesa de TikTok @bilingual_haze ha publicado un vídeo por las críticas que recibió días atrás por cómo hizo un típico plato español. En esta ocasión ha hecho el tan generador de debates gazpacho y ha generado más de 400 comentarios.

"Hubo mucha polémica así que pensé en hacer otro", ha explicado al inicio del vídeo, que ya acumula más de 10.900 visualizaciones y subiendo. Acto seguido ha pasado a mostrar los ingredientes.

Conste en acta que la usuaria lo ha hecho con la mejor intención y con motivo de aprender a hacer los platos españoles tal y como se preparan en el país, a pesar de las criticas. Ha utilizado tomates, tres dientes de ajo, pepino holandés, aceite de oliva y vinagre.

Ha cortado todo en trozos, lo ha metido en la licuadora y en menos de un minuto ya tenía una especie de gazpacho, el cual se ha servido y tomado. En los comentarios ha habido entre críticas y sugerencias, como, por ejemplo, que utilice pepino español en lugar del holandés al ser "más sabroso y pequeño", además de pelarlo.

A los que le han dicho que tres dientes de ajo es mucho, ha respondido que le gusta la comida picante. También se ha generado un debate sobre que no le ha añadido pan, entre los que sí lo echan y los que no. "Tienes que añadirle agua, no es tan espero", ha advertido otro usuario.

También le han matizado que hay que pelarlo antes y que es mejor no echar tanto, al igual que si llega a utilizar pimiento rojo el resultado hubiera sido un mejor color. "Te falta el pan y la sal", han comentado algunos.