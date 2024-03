Un español que vive en Canadá cuenta sorprendido a quién se ha encontrado en un tranvía

Un joven español que vive en Canadá ha contado en TikTok lo que le ha ocurrido al usar el tranvía de Toronto a las siete de la mañana. "A este paso un día me encuentro a Justin Trudeau", ha comentado él mismo en su vídeo.

"Esta mañana me ha pasado algo espectacular", ha empezado diciendo antes de detallar lo que le ha pasado en el tranvía a las siete de la mañana. Ha contado que Canadá es un país multicultural donde hay gente de todas partes: "He conocido gente de Italia, de Portugal, de México, de Suiza... hay gente de todos lados".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Lo que no esperaba él era encontrarse con alguien de Cataluña: "Me pongo a mirar la bolsa en el tranvía y leo 'avui no es un dia qualsevol' [hoy no es un día cualquiera en catalán] Digo, si estoy en Toronto y esto leyendo una bolsa en catalán...".

Al principio ha creído que era un turista que había comprado esa bolsa en Barcelona pero no: era una mujer de unos 30 años de Girona que lleva viviendo en Toronto un año y que estuvo seis años viviendo en Nueva York.

Después de charla un rato ella lo ha metido en un grupo de catalanes en Toronto y le han invitado a una fiesta con otros catalanes para celebrar Sant Jordi el próximo 23 de abril.