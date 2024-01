Una japonesa no entiende que pase esto el día de la Lotería de Navidad en España: allí choca y mucho

Una alumna japonesa de Alejandro Mesa, un español que da clases a japoneses en Fukuoka, le ha mostrado su desconcierto ante una práctica muy habitual que se da en España el 22 de diciembre, día de la Lotería de Navidad.

"Vi una imagen de la gente feliz después de ganar la lotería. Me sorprende mucho porque, en caso de Japón, hay también lotería en Nochevieja, el día 31, pero las personas ganan la lotería y lo mantienen en secreto", ha comentado en un perfecto y pausado español.

El docente ha añadido algo de contexto a la reflexión de la alumna, que hace referencia a las típicas imágenes de júbilo en las administraciones de lotería cuando se entrega allí el Gordo.

"No pasa siempre, sólo ocurre en la lotería de Navidad que es tan famosa y tan importante en España que cuando ganas, no todo el mundo, hay mucha gente que no, conozco gente que ha ganado y no ha ido a la televisión o ha ido a la calle. Gente normal. Hay gente que va al sitio donde has comprado y te graban porque es algo bonito pero yo no lo haría. Nunca sabes qué puede pasar", ha señalado Mesa.

Y ha finalizado: "Sí que es verdad que hay sitios que compras la lotería en tu trabajo y vas a trabajar y no puedes evitar que haya cámaras grabando y si todo el mundo está contento pues tú también".