Lo que suelta su padre en pleno discurso del rey va directa "al glosario de frases cuñadas"

Felipe VI dio el pasado 24 de diciembre, como ya es tradición en España, un discurso dirigido a los españoles. En su mensaje navideño hizo especial hincapié en que se cumpla la Constitución en unas palabras que muchos interpretaron como de rechazo a la amnistía en Cataluña.

Pidió el rey que no se instale el "germen de la discordia" en nuestra sociedad tras varias semanas de gran bronca política y exigió, en pleno debate por el 'lawfare' en la Justicia, que las instituciones del Estado se respeten entre sí.

El rey aseguró que al margen de la Constitución "no hay ni democracia ni convivencia" posibles. "No hay libertades sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad", señaló.

Pero no todo va a ser solemnidad. El creador de contenido gastronómico Peldanyos, con millones de seguidores en TikTok, ha compartido las palabras de su padre en pleno discurso.

"Me tengo que salir de la cena de Nochebuena para contaros la gran aportación al glosario de frases cuñadas que ha hecho mi padre. Hemos puesto la tele para escuchar el discurso del rey y estábamos haciendo mucho ruido", ha empezado contando.

Como nadie se callaba ha espetado un: "Dejad hablar al primer youtuber de España". Una frase que le ha parecido "innovadora y muy original".