Una joven critica el casting de un famoso programa de televisión y asegura que hay TONGAZO

La usuaria de TikTok @noritag ha contado cómo ha sido su mala experiencia en "uno de los programas de televisión con más popularidad a nivel mundial", razón por la cual no ha querido desvelar su nombre.

Por eso mismo, antes de contar nada, ha aclarado que va a "intentar no desvelar de qué va el programa para no dar pistas", ya que su único objetivo era desahogarse por haber vivido un "casting súper falso", dando a entender ya se sabía con anterioridad quiénes iban a superarlo.

"Las cámaras de repente (siempre) iban a ciertas personas (...) Eso ya me resultó extraño. En ese casting estaban las típicas chonis que no hacen nada más que gritar, pero entiendo por qué las quieren. Al final entretienen", ha empezado señalando.

Sobre eso, ha asegurado que le dio "vergüenza ajena", ya que ella "nunca se ridiculizaría para entrar en ningún sitio". Por otro lado, "hay gente que va a dar pena, y eso vende muy bien". De hecho, "esas personas pasaron a la siguiente fase".

También ha contado que había gente que ya era "conocida en televisión", y esos pasaron el casting. "Era uno para anónimos y había hasta una influencer. Qué casualidad que esa también pasó el casting", ha continuado.

Aun habiendo muchas personas que "cumplían con todos los requisitos", como en su caso, esas no pasaron a la siguiente fase, porque "ni gritaban, ni daban pena, ni eran influencers".

"Yo obviamente tampoco pasé. Intenté contar mi vida en dos minutos y casi me cortan, y ahí se quedó. Y no es por mala perdedora, que también puede ser, pero en la vida me vuelvo a presentar a este programa específico, aunque me lo vuelvan a pedir", ha dicho.

Y así ha terminado la crítica: "Había gente con mucho talento que se quedó a las puertas (...) Tengo una personalidad muy fuerte y muy guay, pero, Dios mío, a los niveles a los que se presenta la gente me da vergüenza ajena. Pedazo de tongazo".