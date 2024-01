Una joven critica cómo ha sido la revisión de su examen de psicología tras suspender por primera vez

La usuaria de TikTok @marilarat ha publicado un vídeo contando cómo ha sido la revisión de su examen de psicología tras suspender "por primera vez" en la universidad, y es que ella pensaba que había aprobado.

"No sabía que las cosas eran así de feas (...) Me acepta la videollamada, le doy mi nombre y me dice, lo primero de todo, que no va a enseñarme el examen ni va a subirme la nota", ha empezado diciendo alucinada.

Y así ha reaccionado la universitaria: "Entonces, ¿para qué me citas en una revisión si no me vas a enseñar ni mi examen ni los fallos que he tenido? ¿Yo que quiero, verte de buena mañana? Para eso te imagino".

Después de explicarle que ella "pensaba que había aprobado", el docente le ha respondido esto, ha asegurado la alumna: "Te habrás equivocado, pero yo el examen no te lo voy a enseñar. Tenéis que estudiar más. Este es el último examen que habéis tenido y no habéis estudiado".

Para terminar, la joven ha insistido en que el profesor no le ha enseñado "nada", por lo que ha calificado la conversación con el susodicho de "no agradable". De hecho, ha dicho que no va a "repetir la experiencia".