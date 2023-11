Una joven cuenta cómo se dio cuenta de que era ludópata con tan solo 15 años

La usuaria de TikTok @sotirules ha publicado un vídeo explicando cómo se convirtió en ludópata y el tiempo que estaba en los salones de juego a pesar de que en aquella época era menor de edad.

Para empezar, ha asegurado que "nadie nunca" le pidió el DNI para entrar en un establecimiento de este tipo, y eso que, cuando le ocurrió, tenía solo 15 años.

"Siempre he sido una chica muy espabilada. Entraba diciendo ciertas cosas que no voy a decir porque no quiero incitar a nadie a jugar a esta puñetera mierda. Nadie nunca sospechó de que yo era menor de edad", ha señalado.

Ella contaba con una paga que le daban sus padres y metía "absolutamente todo" el dinero en máquinas. El "primer problema", según la joven, es que salía "con gente más mayor" y se pasaba las tardes apostando.

"Allí te hacen sentir como en casa (...) Iba a tiendas a empeñar mis pendientes. Le decía que en 20 o 30 minutos volvía a por ellos. Por suerte o por desgracia, los tengo conmigo. Siempre los recuperaba", ha relatado.

"Ganas, pierdes, ganas, pierdes... y así sucesivamente (...) Para mí esto es una enfermedad como otra cualquiera, igual que el que tiene una adicción a las drogas, al tabaco, al alcohol o a lo que sea", ha admitido.

Asimismo, ha pedido que si alguien está pasando por lo mismo, "por favor pedid ayuda". Para terminar, ha criticado que "haya tantas casas de apuestas" y ha agradecido que ya no tenga "necesidad de entrar en una".