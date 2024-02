Una joven cuenta lo ocurrido en el Metro de Madrid, donde los chicos son "pocos caballerosos"

La usuaria de TikTok @rebehealthy ha publicado un vídeo contando lo que le ha ocurrido en el Metro de Madrid con un chico que le ha cedido su sitio en uno de los vagones.

"Siempre me quejo de la poca caballerosidad que hay en España en general, pero me acabo de montar en el Metro y un chico bien guapo me ofreció su sitio", ha empezado explicando la chica.

A pesar de tratarse de un gesto de amabilidad y respeto, le ha extrañado porque suele hacerse, sobre todo, con gente más mayor: "¿Se me ve vieja?".

Sin embargo, ha reflexionado que "nos hemos acostumbrado" a la falta de este tipo de situaciones y ahora "lo que tiene que pasar nos parece raro". También ha contado que, aunque le dijo que no hacía falta, le hubiera "encantado" que el chico le pidiera su número, "más allá de ofrecer el puesto".

Para terminar, ha insistido que se ha quedado con "la preocupación" de saber si parece una persona más mayor de lo que realmente es. "Me faltó grabar (al chico) para pedirle a TikTok que hiciera su magia", ha concluido la joven.