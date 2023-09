Una joven cuenta, "porque se ha ido un poco de madre", cómo Rauw Alejandro le acabó pagando la cena

Europa Press via Getty Images

La tiktoker @anaromto ha querido explicar en un extenso vídeo en la red social china cómo Rauw Alejandro le acabó pagando una cena a ella y a su novia "porque se ha ido poco de madre" el asunto y se han dicho cosas que, según ella, no son verdad.

"Estaba con mi novia, que era su cumpleaños, y fuimos a cenar a un bar muy conocido de Madrid. De repente salimos a fumar y cuando entramos nos dice el camarero que la cuenta está pagada", ha empezado contando.

Cuando preguntó el camarero le dijo que les había invitado un chico de gafas que estaba sentado en una esquina del local con cinco amigos más. Ese hombre la miró y le hizo un gesto, ella le dio las gracias y le mandaron una copa de vino a través del camarero.

A pesar de que no bebía alcohol, ese hombre acabó aceptando la copa: "No lo habíamos reconocido en ningún momento porque llevaba capucha y gafas".

Al recibir la copa se quitó las gafas y la capucha para brindar y ahí ya se quedó alucinada porque era el cantante Rauw Alejandro. Ha querido aclarar, porque esta historia ha salido en los medios, "pero se le ha puesto una connotación que no es real" porque él no quería ligar con ellas.

Ha querido dejar claro que en ningún momento el ex de Rosalía ha querido ligar con ellas: "El chico quiso tener un gesto de amabilidad con nosotras. No intentó nada". Finalmente ha dado las gracias a Rauw Alejandro por el gesto, le ha pedido que lo siga haciendo y ha señalado que la gente no se crea todo lo que sale por los medios.