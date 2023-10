Una latina comenta algo que le pasa en Madrid y pregunta a sus seguidores si también les ocurre

La usuaria de TikTok Alejandra Espinosa, una latina que vive en Madrid desde hace más de un año y medio, ha compartido un vídeo mientras caminaba por una calle en el que hace una reflexión.

"Necesito saber si a alguien más le pasa esto. Gente que vive en Madrid, ¿les ha pasado que están caminando en la calle y de la nada la gente te mira?", ha preguntado a sus seguidores que viven en la capital.

La tiktoker ha querido aclarar el tipo de mirada: "Pero no es como que miras, o sea, te quedas mirando fijamente. Es como la mirada así fija".

Explica que al principio era como que estaba intimidada por el hecho de que la están mirando desconocido. Aclara que no era una mirada de gente que la observaba por ser bonita, si no que opina es habitual mirar así.

"Te juro que pasa demasiado y al principio era como que intimida así porque es una mirada penetrante, pero ahora que ya llevo un año y medio es como que me miran y les digo que no me van a ganar", afirma.

Finalmente acaba preguntando a otras personas que viven en Madrid si también les pasa porque unas amigas le hicieron la misma apreciación.