Una latina se queja de lo que dicen en España cuando pide un Úber 

La popular usuaria venezolana de TikTok y presentadora del podcast Ni me ladilles, Eugenio Siso, se ha quejado en un programa de lo que le dicen en España cuando quiere pedir un Úber por la noche.

"Gente de España, me sabe a culo que a ti el Úber no te parezca cool. Yo quiero montarme y cada vez que me monto se quejaban", afirma la creadora de contenido, que tiene más de 90.000 seguidores en TikTok.

Según relata, le decían que era mejor que cogiera el metro porque no eran muchas estaciones o la instaban a volver a casa caminando, aunque pudiera estar a más de media hora de distancia.

"No quiero, no me gusta. Ir en metro, cambiar de línea, pues no, me quiero montar en Úber, quiero invertir ahí mi dinero y ya está", sentencia.