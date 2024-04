Una maestra cuenta lo que le pasó con una niña que le dijo que tenía tuberculosis: 650.000 me gusta

La naturalidad y la inocencia de los niños los convierte en pequeños sabios que en muchas ocasiones dan lecciones a los mayores. Y, cuando no es así, al menos consiguen sacarnos una sonrisa.

Sonrisa como la que se está dibujando en la cara de más de cinco millones de personas que ya han visto el vídeo que ha subido a TikTok la usuaria @awwitsmery, que ha compartido una anécdota que le ha ocurrido con una de sus alumnas.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Hoy me viene una niña a mi mesa y me dice: 'Profe, tengo tuberculosis'. Me quedo tiesa y le digo: '¿Qué?'. Y me dice: 'Me lo dijo ayer el médico", empieza relatando la profesora.

"Y le digo: '¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo te sientes?' Yo, tiesa. Y me dice: 'Bien, hoy mejor, me dijo que con el masaje que me dio y un poco de reposo se me pasaría, que es algo normal", prosigue la maestra, que ante la situación acabó preguntándole a la pequeña a qué médico había ido.

"Y me dice: 'Al fisio'. Digo: '¿No es posible, cariño, que te dijese que tienes tortícolis y no tuberculosis?' Y me dice: '¡Ah sí! ¡Eso! Es que me confundo", dice la profesora sonriendo.

"Y yo: 'Vale, amor, no te preocupes, eso nos ha pasado a todos, durmiendo un poquito y relajándonos se nos pasa, me alegro mucho de que solo tengas eso'. Y se va tan tranquila y yo estaba a punto de colapsar", finaliza la usuaria, cuyo vídeo ha superado rápidamente los 660.000 'me gusta'.