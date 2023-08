Una mexicana alucina por un detalle de los baños de las casas de España: muchos no se habían fijado

La usuaria de TikTok @valeryagomz, mexicana que vive en España, está provocando decenas de comentarios tras subir un vídeo en el que señala varias cosas que le han llamado la atención de las casas de España.

Una de ellas, de hecho, ha provocado debate entre los propios españoles: unos no se habían dado cuenta y otros dicen que no siempre es así. "La luz del baño está fuera y no adentro. Se me olvida, me meto en la total oscuridad", dice.

Entre los comentarios, una persona señala: "La luz del baño, yo la tengo dentro. Mucha gente, en España, tiene los interruptores de la luz del baño dentro". Y la usuaria ha respondido: "Oh, yo sólo he visto casas con el interruptor fuera .. puede ser que en otra parte estén dentro".

Otra persona añade: "Depende del piso porque en los que he vivido todos tienen seguro en las habitaciones, los baños han sido grandes y la luz la mayoría están afuera". Incluso un usuario señala una razón por la que los interruptores del baño suelen estar fuera: "Los interruptores están fuera por seguridad (evitar peligros contacto con el agua)".

@valeryagomz también ha señalado otras cosas que le llaman la atención de las casas españolas: "Los baños son muy pequeños". "Toman agua de la llave. Sí, agua de la llave. Así como lo oyes, así como lo escuchas. No cierran nada. Mi mente latinoamericana no puede comprenderlo. Yo siento que se va a meter cualquier persona".

Y más: "Los cuartos no tienen seguro. ¿Qué? No, no puede ser.