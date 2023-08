Una mexicana cuenta qué palabras españolas ha empezado a utilizar por vivir en Madrid

La usuaria de TikTok @natt.trevino es mexicana y ha publicado un vídeo enumerando las palabras españolas que ha empezado a utilizar después de estar viviendo un tiempo en Madrid.

El primer ejemplo que ha utilizado es "piso", que para ella quiere decir "suelo" y no lo utiliza para referirse a un tipo de vivienda, como sí se hace en España.

"Me siento en una película doblada cuando escucho hablar a los españoles decir 'joder', 'hostia'... No las he dicho nunca, pero sí que lo pienso", ha continuado relatando.

Otros términos utilizados han sido estos: "'Beber', en vez de decir 'tomar'. 'Bus' en lugar de 'autobús' o 'camión'. Algo que sí se me pegó es decir 'perdona' en vez de 'perdón'".

Tras varios ejemplos, ha terminado confesado que, "aunque a veces (los españoles) suenan un poco elegante", le gusta "mucho".