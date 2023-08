Una mexicana da que hablar al contar algo que no le gusta de los españoles: "Con esto no puedo"

La usuaria de TikTok @carmencabildo ha dado que hablar en la red social china al contar algo que no le gusta de España y de los españoles: el uso que hacen de la palabra salsa en los alimentos.

La cosa tiene miga. Esta tiktoker mexicana ha empezado diciendo que entiende que su apreciación es personal, que son culturales y que no tiene nada de malo, simplemente a ella le hace "cortocircuito".

"Es un gran choque cultural. Es que al caldito, a la sopita le llamen salsa. Salsa, sí, salsa. Y no. Para mí la salsa pica, está hecha de ají y tomatito. No es por ejemplo lo que le escurre al pollito rostizado y a eso le llaman salsa", ha explicado antes de decir si le apoyan en su vídeo o no.

En los comentarios muchos dicen cosas del estilo: "No sé en qué España estarás pero sopa es sopa la sopa lleva caldo y la salsa es otra cosa", "Yo tampoco sé de qué hablas", "Te han engañado" y "Que yo sepa en España de siempre la sopa se le llama sopa y al caldo se llama caldo y la salsa se le llama salsa por lo menos en Andalucía".