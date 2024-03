Una mexicana dice esto del acento andaluz y provoca centenares de reacciones

La usuaria @ivioceguer, mexicana que vive en España, ha provocado centenares de reacciones al contar lo que le está sucediendo en Andalucía con el acento de esa zona de España.

La usuaria empieza aclarando que se refiere en concreto al acento de Sevilla y señala: "Dudé hasta de mi nivel de español, mi lengua materna es el español, el mexicano, he hablado toda mi vida el mexicano y he visto toda mi vida muchas series españolas, me gustan mucho, y entendía todo".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Cuando llegué acá a España esperaba encontrar ese acento. Y oh sorpresa, me encuentro con el acento de aquí, de Sevilla, de Andalucía, que la verdad no entiendo. No es como que no entienda todo, pero no entiendo muchas cosas, hablan como súper rápido y al mismo tiempo como que cortan las palabras y agregan vocabulario que no conozco", admita.

La usuaria reconoce que "es complicado" y relata lo que le ha pasado hace poco: "Saqué a mi perrita a pasear, se me acercó un señor con su perrito y me dice algo que no entendí. Y le dije: ¿perdón? Y me volvió a decir otra cosa que no estoy segura de haber entendido lo que me quiso decir. No quería contestar algo que no tuviera nada que ver, solamente me reí y me fui".

"Te lo juro que no entiendo, hay cosas que sí pero muchas veces no. Tengo la esperanza de que hablando más con gente de aquí y con el tiempo me llegue a acostumbrar y entienda, porque por ahora está muy complicado", reconoce.

Entre las reacciones, una usuaria señala: "Sí, en Andalucía es diferente... tanto en Sevilla, como Málaga, Almería, Jaén… son acentos diferentes y expresiones jijiji pero tenemos mucho arte!!!.

"Hablamos un español evolucionado, podemos transmitir mas información con menos palabras 😁", asegura otra usuaria. "Hahah totalmente de acuerdo! Ustedes no pierden el tiempo 😉", dice la autora del vídeo.