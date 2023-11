Una periodista arrasa en TikTok como pocas veces al opinar así de las polémicas palabras de Alfonso Guerra

La periodista Miriam Olivas ha recibido los aplausos de sus seguidores en redes sociales después de contestar en un vídeo de TikTok (@miri_olivas) a las polémicas declaraciones del exdirigente socialista, Alfonso Guerra, en el programa de 'El Hormiguero' sobre el trabajo de los humoristas.

"Me dan mucha pena los humoristas, ya no pueden hablar de nada", confesó Guerra a Pablo Motos. "Ya no pueden hablar de nada, antes había (chistes) de homosexuales, de enanos, de todo... Ahora no pueden", dijo.

Olivas no ha dudado en sumarse a la lista de reacciones y críticas a las palabras de Guerra: "Hay mucha gente que piensa así, hay gente que piensa que vivimos en una dictadora porque el Glovo no puede llegar a sus casas porque hay una manifestación en Ferraz".

"Hay gente que piensa que la policía está asalariada por Sánchez y que no le sirve que ahora sigan con sus protocolos policiales porque están contra la ultraderecha", ha explicado en su vídeo, del que ya son testigos más de 18.000 personas. "Hay gente que realmente piensa que es una dictadura no poder hablar de todo, y esto lo dice Pablo Motos en prime time, con máximos de audiencia, es que es muy fuerte", ha afirmado sobre el presentador de televisión.

Olivas ha señalado a las personas que no valoran que "estamos en una sociedad que avanza, en un progreso que llega a atender a todas la sensibilidades, no a chistes homófobos". "Se perpetúa y se da licencia a un humorista con muchos seguidores, licencia a que el resto de personas con ese humor acorralen y discrimen a las personas por su condición sexual", ha aclarado.

"Si esta es la dictadura que piensan, yo me quedo con la dictadura, porque es insoportable que haya gente llorando porque no puede hacer chistes de mierda. Te reinventas, piensas un poco, porque a lo mejor lo que les pasa a los humorista de los que tú (Guerra) hablas es que no saben hacer otra cosa que criticar al más débil", ha finalizado sobre el expolítico.