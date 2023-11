Una profesora cuenta toda su experiencia de cuando fue a hacer exámenes a la cárcel

La docente de matemáticas y creadora de contenido en TikTok @laurimathteacher ha compartido su doble historia (de las convocatorias de junio y septiembre) de cómo ha sido la visita a la cárcel a examinar a presos que se querían sacar el título de la ESO para adultos.

"La primera vez que fui el pasado mes de junio iba un poco cagada porque me iba a meter ahí en la cárcel y no sabía si íbamos a tener algún funcionario de prisiones con nosotros o si íbamos a estar solos con los presos", comienza diciendo.

Tras hacer el control de acceso, la profesora explica que lo que más le impresionó es que tenía que esperar a que se cerrara una puerta para abrirse la siguiente, así que sintió un poco de claustrofobia. "Pero es verdad que yo cuando entré dije está estupenda y que no parecía una cárcel porque era muy bonita", añade.

El examen lo realizaron en un polideportivo e iban llamando uno por uno a los presos y que seguía teniendo el temor de si les podía pasar algo. Mientras entraban les daban los buenos días y les deseaba suerte.

"Cuando conseguimos sentarlos en las mesas les dimos su material, los exámenes, las calculadoras, etc. Fueron los nervios del principio porque luego estuvo superbién. Me lo pasé genial y fue 1 experiencia muy chula", se sincera.

Además, comenta que los presos les iban contando su historia, los años de cárcel que llevaban y la condena que tenían pendiente: "Tengo que decir que son muchísimo más educados y respetuosos que los críos de mi clase del instituto. Te hablaban de usted y todo muy respetuoso. Estuve muy cómoda, muy tranquila y de verdad que que nos trataron como si fuéramos reinas".

La docente relata que no aprobaron muchos a pesar de que ellos pueden ir a clase cada día y estudiar el curso, la carrera, el grado, etc.

"En septiembre volví otra vez para la segunda convocatoria, y ya fue diferente porque yo ya iba más tranquila. Me hicieron un tour por allí y me enseñaron las instalaciones, el comedor, la lavandería, el módulo de las mujeres, etc. Soy muy curiosa y me encanta conocer las cosas por dentro", sentencia la profesora.