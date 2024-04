Una televisión argentina entrevista a un español y lo que dice trae cola en aquel país

El testimonio de un español al que ha entrevistado en Argentina el canal C5N, de ese país, está provocando cientos de comentarios de argentinos.

En el vídeo, el hombre explica que es español de la zona de Murcia y de Alicante, pero que viaja cada dos años a Argentina porque tanto su mujer como su hijo son de allí.

Preguntado por cómo ve Argentina, el hombre es claro: "Lo estoy viendo sustancialmente todo más caro, mucho más caro. Es una pregunta que nos hacemos mucho en España, que cómo aguantáis los argentinos".

"Mucho más caro, es mucho más difícil hacer compras. Aquí las compras que hacemos son muy comunes, estoy en casa de mis suegros, solo compramos para el día a día, no nos vamos a alojamiento ni nada por el estilo, y se ha convertido en una dificultad más a la hora de venir para acá", asegura.

"A mí me costaría lo mismo irme a Miami si tuviera alojamiento allí y en España irte a comer cuesta aproximadamente lo mismo, hay veces que me cuesta reconocer según qué precios que están más caros que en España", lamenta.

"No conozco la realidad fuera de Mar de Plata, pero sí te digo que aquí hay productos que directamente son más caros: la leche, el yogur, el arroz... Vamos con el presupuesto, aguantando y relativamente bien porque estamos en casa de los suegros. Si no, no habría manera", admite.

En los comentarios, un usuario dice: "Muchachos, vengo de estar dos meses en Europa. Argentina está carísima!!! Pero no es cosa de ahora, hace muchos años que es así".

Y otro: "El sueldo mínimo en España 1200 euros. Sueldo mínimo en Argentina 200 euros 😔". Y, en el mismo sentido, otra persona subraya: "La gente aún no entiende que estamos pagando los productos más caros que es España y EEUU, obviamente le va a parecer caro al hombre".