Una uruguaya entra en la Basílica del Pilar y lo que descubre le hace flipar

La usuaria uruguaya de TikTok Emiliana Aragaveytia (@emi_grando) se hizo una gran pregunta sobre las vírgenes en España después de visitar junto a su pareja después de visitar la Basílica de Nuestra Virgen del Pilar en Zaragoza.

Lo que ha descubierto la ha dejado atónita y ha pedido perdón por no saber un dato tan importante, pero los propios usuarios han afirmado en los comentarios que también era la primera vez que se enteraban. "¿Por qué todas las vírgenes son tan parecidas?", le preguntó a su pareja.

"Fue un momento de descubrimiento, la cabeza me explotó, resulta que la Virgen María es como Barbie: Barbie cocinera, maestra, astronauta... La Virgen es una sola, yo pensaba que era diferentes", ha revelado. Lo que ella pensaba antes de visitar la basílica era que las vírgenes de España eran todas diferentes, pero no es así, María es una sola y las demás son advocaciones.

"Es que me quedo helada, yo pensaba que la Virgen del Pilar se llamaba Pilar, qué ignorante que soy", ha comentado, aclarando que ella nunca ha recibido educación sobre la religión a parte de los más básico.

Por otro lado, en el mismo momento se enteró de que Moisés y Cristo no eran la misma persona. "Yo no sé de dónde saqué eso, pero no lo son, así estoy", ha afirmado.

Algunos usuarios también lo han descubierto a raíz del vídeo o hace relativamente poco: "Yo me enteré hace unos años pero me costó". "No te sientas sola, tampoco lo sabía, me estoy enterando por ti". Además, la usuaria uruguaya ha querido aclarar que el vídeo no está hecho para ofender a nadie, sino que quería expresar lo que había descubierto sin mala intención.