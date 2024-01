Una uruguaya, de piedra por lo que le han dicho sobre quien lleva pulseras con la bandera de España

La usuaria de TikTok @emi_grando, uruguaya que vive en España, ha señalado alguno de los aspectos de este país que más le sorprendieron cuando llegó aquí. Y hay uno que sobresale del resto: la bandera del Estado.

"Una cosa que me sorprendió muchísimo es la cantidad de banderas de España y de Valencia que hay puestas en los edificios, pero eso no es lo que más me sorprendió en realidad porque yo decía: será por el Mundial, alguna copa que se estará jugando a nivel Euro", empieza recordando.

"Una vez iba con una amiga caminando y le pregunto: 'Che, boluda, ¿por qué hay tantas banderas de España?'. Dice: 'Esas personas son fachas'. Claro, yo después con el tiempo me entero de que la bandera de España tiene un significado (yo no vengo a darle ningún significado) político", subraya.

"En Uruguay la bandera de Uruguay es la bandera de Uruguay. No hay ninguna connotación. A mí me comentaba esta amiga que las personas que llevan pulseras de España como que es porque apoyan a un partido. Yo me quedé así... porque es la bandera del país", reitera.

"Obviamente que hay contextos históricos y sociales que entendiéndolos dices: bueno, ok. Pero es como... yo no lo sabía. Pensaba que eran personas orgullosas de ser español. Pero claro, me quedé helada. Yo me acordé de que me habían regalado una bandera de España y de hecho yo la iba a usar porque ¿qué problema hay? Y me dijeron: no, no. No la uses", añade.