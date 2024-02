"Uno de lo momentos más desagradables de mi vida": el terrible comentario de una señora a una chica

La usuaria de TikTok @albagata0 ha publicado un vídeo contando el terrible momento que ha vivido con una señora en el parque cuando ha ido con su hija a jugar, asegurando que ha sido "uno de los momentos más desagradables" que ha tenido en su vida.

"Estaba en el parque con mi hija. Se me ha acercado una señora joven, que no tendría más de 48 años, preguntándome si la que estaba ahí era mi hija, y me ha dicho que soy muy joven", ha empezado explicando.

A continuación, esto es lo que le ha soltado la susodicha: "Me ha dicho que con esas canas parece que tengo más años. Me da igual, pero es un comentario desagradable. Le he dicho que ella opina eso y que otra gente dice que me queda bien".

Pero es que, "no contenta con ese comentario", ha insistido en que su hija es peluquera y que podría "echarle un tinte para tapar todas esas canas, porque así, por lo menos, estaría decente".

"Con las que esa mujer me ha dicho eso, le he respondido que espero que ella nunca condicione a sus hijas como lo está haciendo ahora mismo. Y me he ido", ha concluido la autora de la grabación molesta por la situación.