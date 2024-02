Conversación sobre las supuestas "paguitas" de una uruguaya con una señora mayor: tiene tela

La usuaria de TikTok @emi_grando es uruguaya, pero vive en España, y ha publicado un vídeo relatando la conversación que ha tenido con una señora cuando esta ha dado por hecho que la joven recibiría una "paga" por ser extranjera.

Antes de contar lo ocurrido, ha adelantado que la mujer era "una señora muy amable y agradable", ya que en ningún momento quiso increpar a la chica, sino que estaba "convencida" de que podría conseguir un dinero extra en forma de paga que ella no.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Me dijo que nosotros (extranjeros) teníamos suerte porque con las paguitas que nos dan podemos ahorrar más y darnos nuestros gustitos, a diferencia de los españoles, que ya no pueden ni ir al bar los domingos...", ha empezado simulando la conversación.

La joven ha asegurado que "no es la primera vez" que le dicen algo así: "Yo no sé de dónde se sacan ustedes que a nosotros nos dan pagas. A mí nadie me da nada. Yo trabajo y con ese dinero ahorro y hago lo que quiero. Y me dice que eso no puede ser, que con ella no tengo porqué tener vergüenza y que puedo decírselo".

"Me dijo que a todos nosotros, a los sudamericanos que vienen aquí, se les da una ayuda, una casa... Que alguien me diga donde se consigue. Yo le dije a la señora que me pasase el dato porque yo trabajo y me gustaría saber donde conseguir una casa o un alquiler gratis", ha continuado de manera irónica.

Según la susodicha, es suficiente con acudir "al asistente social" para que le faciliten una paga. Le han llegado a decir, incluso, que "quizás lo meten en el propio sueldo porque es automático". Sin embargo, ella tenía su nómina a mano y le demostró que no era verdad.

Para terminar, la chica ha dicho que ni ella ni sus amigos cuentan con ningún tipo de ayuda económica por parte del Estado, y eso que todos sus amigos "son extranjeros".