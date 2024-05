El regalo que le hace a su yerno inglés provoca todas las risas por un fatídico detalle

La usuaria de TikTok @danatoucedo es una joven argentina que vive en Londres y recientemente se ha comprometido con su pareja. Su madre, con todo el cariño del mundo, les hizo un regalo para celebrarlo.

Pero se le escapó un detalle que debió consultar antes, aunque hay varias matizaciones. El público, así como los novios, han estallado de risa cuando el presente era una canción tocada con la gaita.

Lo que ha causado las risas de todos no es el regalo, sino la realidad que hay detrás: su madre contrató a un gaitero para tocar la gaita, pero su yerno es inglés, no escocés.

Aunque eso no signifique que en Reino Unido no se toque la gaita (de hecho, en la familia real gusta mucho), se trata del instrumento nacional de Escocia. Esta pequeña confusión de nacionalidad de parte de la madre es lo que ha dado la puntillita al vídeo, que ha acumulado 1,7 millones de visualizaciones y casi 300.000 'me gusta'.

El vídeo también ha generado más de 1.500 comentarios positivos hacia la madre, conscientes de que esto quedará como una divertida anécdota. El usuario Julián García ha afirmado que esto le recuerda a cuando Japón recibió al exfutbolista del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, con música y baile brasileños.