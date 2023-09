Unos argentinos van a un Carrefour en España y no pueden creerse lo que ven: "Como un déjà vu"

La cuenta de TikTok @travel_luke, argentino que vive en España, ha mostrado su sorpresa por algo que ha visto en el Carrefour y que, según lamenta, le hace recordar a su país.

"¿España se está pareciendo a Argentina?", se pregunta antes de subrayar que hay algo que le llamó muchísimo la atención la última vez que fue al supermercado.

"Hace dos años grabamos este vídeo en Argentina porque nos había sorprendido que las latas de atún tengan alarma. Pero esto también nos sucedió en España. Estamos en el mercado Carrefour acá en España y fue como un déjà vu porque encontramos diversos productos con alarmas en los supermercados de España", relata.

El usuario destaca que tenían alarman incluso productos como latas de atún, algunos cepillos de dientes de dos euros, pastas de dientes, enjuagues bucales, la mayoría de los desodorantes o jabones para lavar la ropa.

"Algo que nos voló la cabeza fue ver los enlatados, como por ejemplo pulpitos, calamares, sardinas, protegidos con dispositivos de seguridad. Decidí investigar por qué pasaba esto o si era una idea loca mía, pero lamento decirles que no", explica.

"Hay varias noticias informando que se añadieron alarmas a los productos para evitar los hurtos, que hubo aumentos en la canasta básica y los consumidores no quieren asumir ese costo. Es por eso que lo roban. Tengo que aclarar que esto no sucede en todo el país, sino e determinas zonas", finaliza.

En los comentarios, muchos españoles dicen que jamás han visto algo así en Carrefour, mientras que otros aseguran que lleva muchos años siendo así.

"Hace 45 años que vivo en España y jamás he visto eso en Carrefour", dice una persona. Otro añade: "Eso es un caso puntual de alguna zona, o barrio. Para nada es habitual nunca lo he visto en ningún sitio de España". Y otro, en la misma línea: "Será en algún Carrefour express pequeño. NUNCA he visto eso en España".