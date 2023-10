Usa un kit de paella de la semana española de Lidl en Italia: esto llega a Valencia y no dan crédito

El supermercado alemán Lidl suele sacar semanas temáticas con alimentos de distintos países: desde la semana asiática pasando por la semana italiana hasta, en otros lugares, la semana española.

En TikTok, un usuario italiano ha publicado un vídeo que rápidamente se ha viralizado en X, anteriormente Twitter, elaborando una paella valenciana, con un kit que ha comprado en la semana española de Lidl y que ojo, viene hasta con la paellera incluida.

Lo primero que hace es echar el aceite, después una especie de pimentón y, acto seguido, un bloque congelado de lo que parece marisco al que, sin dejar que se sofría, le añade arroz.

El hombre pone un contador de 20 minutos y mientras se va cociendo va moviendo el arroz, algo también prohibido en cuanto a las leyes paelliles se refiere. Este fragmento ha llegado hasta la cuenta de un creador de contenido llamado Paco a la naranja, que sube contenido relacionado con la Comunidad Valenciana.

"Mira, no hay heridos de puro milagro", ha dicho al ver el vídeo. "A mi gusto, le falta parmesano a ese risotto", "Hoy mismo me pido una hawaiana al Telepizza. Ningún crimen sin respuesta" y "no he podido verlo hasta el final. Es demasiado duro" son algunos de los comentarios que ha recibido la receta.