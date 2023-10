Un soldado de Estados Unidos comparte el gesto que ha tenido el Ejército español con él

Eduardo Ortiz es un famosisímo soldado del Ejército de Estados Unidos que tiene sólo en TikTok más de 4,9 millones de seguidores y más de 123 millones de 'me gusta', unos datos impresionantes para el público español.

"Mi gente, el día de hoy me tocó ser instructor del ejército español porque ellos están intentando obtener su emblema de infantero experto en el ejército de Estados Unidos. Me tocó traducirles lo que viene siendo el examen en la línea de patrullaje", ha explicado Ortiz en la red social china.

Ahí ha contado el regalo que le han hecho: "Me obsequiaron esta banderita de aquí. La neta está bien perrona. Aunque no me la puedo poner con el uniforme. Es lo malo mi gente. Como que parece hasta que de ahí es".

En los comentarios muchos usuarios aplauden al soldado norteamericano y le dicen que debería sentirse orgulloso de portar una enseña como la española en el brazo, aunque saben que no la puede usar en su uniforme.