Una usuaria de Twitter reacciona a la curiosa conversación que han tenido unos jóvenes en la playa

La usuaria @itslopezz ha relatado en su cuenta de Twitter una parte de la conversación que han tenido "unos adolescentes" mientras pasaban el rato en la playa, a su lado.

Aunque hay personas que tiene hijos a edades tempranas, lo cierto es que la edad media de maternidad no ha dejado de aumentar desde 2011, hasta posicionarse alrededor de los 32 años en la actualidad.

Teniendo en cuenta la incesante subida de precios generalizada en los últimos años, la internauta no ha podido evitar manifestar su sorpresa ante la intención de los jóvenes de tener hijos antes de los 23 años.

Pero no ha sido la única, porque son muchos los usuarios que han comentado la publicación asombrados. Es por eso que el tuit ha recibido hasta el momento más de 1.800 'me gusta' y cerca de 200 retuits.

"He ido a la playa y se me ha puesto un grupito de adolescentes al lado. Una de las chicas dice 'estamos en la época de hacer cosas tío, si no las hago ahora, ¿cuándo las haré? ¿Cuando tenga 23 años y tenga 4 hijos?", ha relatado en su cuenta de Twitter.

Los internautas, sobre todo los que rozan o superan los 30 años de edad, han vertido comentarios de este tipo: