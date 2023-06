Un usuario envía un correo por una supuesta errata en un videojuego y la conversación termina mal

El usuario de Twitter @itsmmmmaria ha publicado la conversación que ha tenido con un usuario del videojuego Temtem después de que este se percatase de que la empresa no solo daba la opción de elegir un personaje masculino (él) o femenino (ella), sino que la gente puede identificarse sin escoger género (elle).

La razón de este gesto es que hay personas que pueden no sentirse cómodas con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes. Aunque este tipo de lenguaje inclusivo cada vez es más común, lo cierto es que hay cierta parte de la población que rechaza su uso, lo que en ocasiones genera confrontación.

Algo similar le ha ocurrido a esta tuitera con un cliente: "La semana pasada en Crema nos llegó un correo que, de primeras, parecía normal. Un usuario quería reportar una errata que había encontrado. Nada nos había preparado para lo que denunciaba...".

"He detectado que en la configuración de personaje se da la opción de escoger el pronombre 'elle', algo errado, dado que la RAE no da valor a dicho palabro. Entiendo que se trata de una curiosa y singular errata y que no hay ningún interés en manipular con sesgos políticos el pensamiento de cualquier niño o niña", ha escrito en un primero correo.

"La primera reacción fue reírnos", ha asegurado la trabajadora, ya que, "si habéis jugado a Temtem, sabréis que no solo puedes escoger pronombres, sino que, además, hay un personaje no binario", un detalle criticado por el mencionado jugador.

Por parte de la compañía, la respuesta ha sido tajante: "Nosotres creemos en la libertad de género y expresión y consideramos que la RAE debe estar al servicio del uso real de la lengua, y no al revés".

Todo desde un tono de lo más educado y empleando el lenguaje inclusivo, el correo también ha dejado claro que el público mayoritario del juego "no son niñes" y que, aunque lo fuese, "no es adoctrinación ofrecer a les jugadores todas las opciones posible". Asimismo, le ha invitado a "ignorar esta opción y seguir jugando sin problema".

Y con esta respuesta del usuario ha estallado la inusual discusión: "Lo siento, pero, dominando con solvencia tres idiomas, no tengo por qué comunicarme con una persona que me obliga a a hacer absurdos ejercicios de funambulismo con la lengua (...) La RAE no tiene como objeto estar al servicio de las fafkianas necesidades gramaticales de unos pocos".

"Reembolso de su producto solicitado", ha sentenciado a continuación, y esta ha sido la contestación recibida: "Nosotres también nos negamos a comunicarnos con una persona incapaz de entender la plasticidad del lenguaje debido a su dogmático modelo de pensamiento".

Para terminar de contar lo ocurrido, la internauta ha asegurado que lo que le enorgullece del videojuego es "su inclusividad, tanto en el propio juego como en la comunidad". También ha señalado que "no podemos dejar que gente así destruya algo que se ha creado con tanto cariño y atención".