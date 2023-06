Enseña cómo le ha dejado el apartamento la dueña de un Airbnb en Noruega y causa el pasmo global

El usuario de TikTok @ramiraxione, un argentino que vive en Noruega, ha causado el pasmo generalizado en esa red social al mostrar cómo le dejó el dueño de un Airbnb de ese país el apartamento antes de que él entrase para pasar unos días.

"No es normal que la dueña Airbnb nos deje todo esto", ha escrito en las imágenes, en las que se ve el frigorífico repleto de comida. "Llegamos y la heladera estaba llena y podíamos usarlo todo", destaca.

"Por lo que entiendo esta es su casa y todos estos son sus productos que dejó y podemos usarlos", celebra antes de matizar: "Su ropa no la vamos a usar. Este es un gel para ahí abajo".

"Hasta nos dejó su cargador de carga rápida. Nunca nos había pasado algo así", destaca el usuario, que subraya: "No sé si acá los noruegos son así, pero son muy buenos". Además recuerda que les regaló hasta chocolates y cápsulas de café.

"Lo único malo es que la vista da un cementerio", acaba diciendo en el vídeo, que ha provocado reacciones de quienes llaman a la prudencia: "Omg nooo!!! Las cosas personales en los Airbnb no se tocan!".

"Se supone que nadie toca nada que no es suyo", dice otro. Y uno más insiste: "A mí me paso varias veces, encontré la casas con cosas de sus dueños, pero evidentemente NO SE TOCAN NI SE USAN".