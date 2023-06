Un usuario que vive en Australia cuenta todos los problemas que está teniendo con la nacionalidad

El usuario de Tik Tok @jose.grao.au, un venezolano con nacionalidad española que vive en Australia desde hace más de tres años, ha explicado en varios vídeos publicados en su perfil de la red social todos los problemas que está teniendo para mantener la nacionalidad española en el país oceánico.

"Me quitaron la nacionalidad española", asegura en un vídeo en el que cuenta que el año pasado fue a renovarse el pasaporte español al consulado español en Sidney desde su localidad y se encontró con todos los problemas de golpe.

"Me dijeron que no podía porque en una semana me iban a quitar la nacionalidad española. Me explicó la razón, yo no sabía que si eres ciudadano español y te conviertes en australiano tienes hasta tres años para aplicar para la conservación de tu nacionalidad española. Como eso no te lo dicen cuando te haces ciudadano te enteras así", afirma.

Para mantenerla, explica que hay que rellenar un formulario que está en la web del consulado español en Australia.

"Lo rellenas, se lo mandas notificando que te has convertido en australiano y que quieres mantener la española, pero eso tiene que ser antes de los tres años", remata.