Utiliza 'El Hormiguero' para gastarle una broma a su amiga y ya lo ha visto medio Tik Tok

La usuaria @andreeeea_mm le ha gastado una broma a su amiga Aída usando la llamada que hace El Hormiguero para entregar una tarjeta Open Bank con tres mil euros. El vídeo, que lo ha publicado en su cuenta de Tik Tok, está arrasando.

La joven llama a su amiga haciéndose pasar por Pablo Motos. Para ello, coloca el móvil al lado de un ordenador portátil en el que va reproduciendo uno de los vídeos del programa en el que entregan este premio.

Aída, que no da crédito a lo que le está pasando, va respondiendo a las preguntas que Pablo Motos hace a otra persona. "¿Esto es una broma, no? Estoy flipando, que es Pablo Motos", dice incrédula.

Después de que el presentador diga que no se retire porque le van a tomar los datos, ella comienza a hablar con su madre: "Mamá, que es Pablo Motos, que te lo estoy diciendo en serio, que es Pablo Motos, que me ha dicho que acabo de ganar 3.000 euros y que no cuelgue porque me van a coger los datos".

"Mamá, que es Pablo Motos, te lo juro. Tenía que haber puesto el altavoz", prosigue, mientras Andrea no para de reír. "Cuando he dicho la tarjeta de El Hormiguero ha empezado todo el mundo a gritar. Estoy temblando", reconoce.

En la segunda parte del vídeo que ha colgado, Aída sigue en espera a que le tomen los datos, aunque este momento no llega. Andrea, paralelamente, no puede parar de reír e incluso le pone una canción de Juan Magán para dejarla todavía más sorprendida.