La actriz que dobla a 'Miércoles' tiene que hacer una surrealista aclaración en TikTok

Beatriz Llaneza Mielgo (@13elucky) es la actriz que dobla la voz en español de la protagonista de 'Miércoles', una serie disponible en Netflix, ya que se trata de una producción americana. Y así lo desveló en su cuenta de TikTok.

Sin embargo, ha recibido una multitud de comentarios de gente señalando que ella no es la persona que interpreta a este siniestro, y cómico, personaje de ficción. Por eso, ha tenido que aclarar, una vez más, que lo que ella hace es doblar su voz.

"¿En serio has tenido que explicar eso?", han preguntado muchos internautas sin dar crédito a la "falta de comprensión lectora" que, según la propia tiktoker, han demostrado tener algunos usuarios de la plataforma.

La publicación ha generado, además de multitud de comentarios, más de 34.000 'me gusta' y 606.000 reproducciones en 24 horas.

"No creía que fuera necesario (explicarlo), pero he cambiado de opinión. Voy a intentar aclararlo porque o hay una increíble y gravísima falta de comprensión lectora o me he explicado muy mal", ha empezado señalando la internauta.

Después de explicar que es actriz de doblaje en España y que, entre otros trabajos, ha doblado la voz de Jenna Ortega, que es la intérprete principal de 'Miércoles', ha tenido que volver a aclarar que nunca ha dicho ser ella la que hace el papel.

"Sé que obviamente la original es Jenna Ortega porque es la persona que ha representado con todo su ser el personaje. Yo me refiero por la parte de la voz, del doblaje en España (...) No pensaba que se le fuera a dar tantas vueltas", ha añadido.

Finalmente y ya dando por zanjada la polémica, ha admitido que le gusta cuando la gente reconoce su voz en las series.