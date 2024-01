Va a dormir a uno de los hoteles con peores reseñas de todo el país y lo que hace es tremendo

El usuario de TikTok @georgeredfern25 ha hecho un experimento más que llamativo: se ha ido a pasar una noche a The Assheton Arms hotel, un hotel situado en Manchester que tiene el dudoso honor de ser uno de los peor valorados de todo Reino Unido.

El usuario quería comprobar si podía encontrar suficientes elementos como para dejar una buena opinión... y lo consiguió, aunque con un estilo un tanto peculiar.

"Hoy me alojo en uno de los hoteles peor valorados en Reino Unido y dejo una reseña positiva. La única regla: no puedo mentir", empieza diciendo antes de destacar que el hotel tiene una nota global de 1,7 sobre 5 y que acumula más reseñas de una estrella que todas las demás sumadas.

"Al registrarme en el hotel, el hombre de la recepción fue muy amable y me dirigió hacia la habitación, así que eso es una estrella", dice antes de mostrar sus vistas desde la ventana, que daba a un supermercado de Tesco. "¡Guau!", exclama.

Luego muestra como inspecciona las sábanas de la cama con "una luz ultravioleta para ver cualquier mancha" que no pudo encontrar, así que les da otra estrella.

Después ve que la tele no funciona y señala: "Enciendo la habitación y me doy cuenta de que el hotel me está ayudando a reducir el tiempo que paso frente a a la pantalla para poder dormir mejor. Otra estrella".

Y más: "Mi radiador enchufable tenía ruedas, así que que decidí sacarlo a caminar, lo que me dio entretenimiento por la noche. Cinco estrellas".