Va a hacerse una ensalada y lo que se encuentra en la lechuga es tremendo: lo nunca visto 

Las verduras son cada vez más comunes en los hogares españoles y una de ellas, la lechuga, es una de las pocas que se puede encontrar en las fruterías y los supermercados a lo largo de todo el año.

Suelen aportar, entre otras cosas, vitaminas, antioxidantes y nutrientes, según el tipo que se adquiera. Pero lo que le ha pasado a una usuaria de X, antigua Twitter, con una de ellas ha dejado flipando a todo el mundo.

Puede pasar que, a la hora de limpiar la lechuga, aparezca algún bicho pequeño entre sus hojas. Con un buen lavado, acaba desapareciendo y se puede comer sin ningún problema.

Pero @lucciarubio se ha encontrado una sorpresa que pocas veces se ha visto. Al abrir las hojas, se ha encontrado lo que parece un pequeño sapo que estaba posado sobre una de ellas.

"Que pasa si os digo que he ido a hacerme una ensalada y me he encontrado una rana en la lechuga", ha asegurado, en un tuit que supera los 6.000 me gusta en pocas horas.

Tras ver que se había hecho muy viral en la red social, la usuaria no dudó en confesar que la sorpresa le ha llevado a tomar una decisión brutal. "Para los que me estáis preguntando por la rana se llama Asun y ¡la he adoptado!", ha señalado.

con lechuga y todo que le he puesto como si fuese una tortuga pic.twitter.com/bWwfI7aVho — virgo (@lucciarubio) October 27, 2023

La gente no ha tardado en reaccionar y los comentarios al mensaje se cuentan por cientos: