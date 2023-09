Va paseando por la calle, una señora critica su ropa y tienen una terrible conversación

La usuaria de TikTok @verdadverdadera1 ha relatado la terrible conversación que ha tenido con una "mujer machista" mientras paseaba a su perra de tres meses y medio por la calle.

"Tengo que pasear por el río a 40 grados y, obviamente, voy en pantalón corto chanclas y un top. Además, se me asoma un poco el culete y llevo una sudadera precisamente por eso", ha empezado explicando.

Aunque la perra iba atada "con una correa de un metro y medio de largo", se ha ido arrimando a "una señora con andador" y esta se ha quejado, a pesar de que "no se ha llegado a acercar ni un metro a ella".

Sin embargo, la razón de su crítica era otra: "Yo pensaba que estaba diciendo algo de la perra. Sigo un poco, me giro, le pregunto por lo que ha dicho, porque no le había entendido, y me dice que no tengo necesidad de ir en bikini".

A continuación, ha asegurado que le ha estado increpando por su vestimenta: "La señora se gira y se pone a gritar que por qué voy en bikini. Claro, todo el mundo se ha quedado mirando. Le he contestado que porque me daba la gana".

Después ha insistido en lo que llevaba puesto, ya que no era un traje de baño como criticaba la anciana: "Ella quería que toda la calle se enterara de que era una promiscua".

En vez de "ponerse a su altura" y responder gritando, ha contestado esto con tranquilidad: "Ella estaba enfadada. Yo le dije que si no tendría envidia porque ya habían pasado sus años de juventud.

Para terminar, ha manifestado lo mucho que le molesta el machismo, pero más si proviene de una mujer y no de un hombre.