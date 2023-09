Una cocinera denuncia lo que le ha ocurrido en un restaurante y enseña 'las pruebas'

"No hay personal en la hostelería porque quieren abusar". La cocinera de un restaurante ha denunciado lo que le ha ocurrido en el establecimiento por "exigir" sus derechos.

La profesional hostelera ha publicado un vídeo en TikTok y la cuenta de Twitter @soycamarero lo ha compartido en la plataforma para cargar contra este tipo de dirigentes.

"Vengo de estar cuatro horas en una cocina, tragando mierda y trabajando como una condenada. Ni ir al baño puedes, porque n puede respirar", ha empezado diciendo visiblemente muy enfadada.

A continuación, ha explicado que le contrataron y, cuando se puso a leer el documento, este reflejaba que solo estaba empleada dos horas, no cuatro, por lo que procedió a decírselo al responsable para que lo arreglara.

"Le he dicho a primera hora, cuando he llegado, que mi contrato no era correcto. Me dice que eso es un error y que llamará al gestor. Cuando termino de trabajar, me llama al despacho y me dice que ya está arreglado, quedando invalidado el de dos horas", ha contextualizado.

Nada más firmarlo, le ha explicado que no ha superado "la prueba" y le ha informado de su despido: "Todo por exigir mis derechos (...) Pone que soy muy maja y muy trabajadora, pero que no valía para el trabajo que estaba haciendo".

Y así ha seguido con el reproche: "No valgo y te das cuenta el día que te exijo mis derechos, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Así vamos aquí en España. Luego dicen que no hay personal para la hostelería".

Para terminar, ha relatado la conversación que ha tenido con otra compañera del negocio: "Me ha dicho que me sabía demasiado mis derechos, porque nadie los exige en esa empresa".