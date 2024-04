Va a la semana española de Lidl en Alemania y no entiende qué pinta allí este producto

Las semanas temáticas de países de Lidl son un clásico: el supermercado elige un país y durante unos días venden productos típicos de allí. Y, claro, en los Lidl del extranjero hay en ocasiones semana española, para regocijo de los españoles que viven allí.

Aunque hay cosas que a algunos no les terminan de cuadrar. Como ejemplo, el vídeo que ha subido a TikTok la usuaria @ainytm, que ha mostrado los artículos que Lidl puso a la venta en Alemania en su semana española.

Empieza mostrando, por ejemplo, un bote de ajos que dice no haber visto jamás en su vida; unas alcachofas; sangría; pipas; "las típicas aceitunas en lata" y magdalenas.

Y en ese punto exclama: "Y esto sí que no lo he entendido: croissants de chocolate". En los comentarios, algunos usuarios señalan la posible razón de que estuviera ahí ese producto: "Si no me equivoco, los croissants originales no se rellenan. Los rellenamos de chocolate en España (y ahora se ha expandido a otros países)".

Otra usuaria apunta: "¿Croissants con chocolate no entiendes? Pero si es algo corriente en nuestros súpers".

Al margen, la usuaria enumera más artículos que vio: garbanzos, anchoas en aceite, chorizo, y el aceite de oliva "que vuela", galletas María, unos churros "que no parecen churros", jamón, crema catalana, tortilla de patata de espinacas o de pimientos, quesos, empanadillas, tapas y fuet.