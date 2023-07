Vanesa Martín estalla y pone los puntos sobre las íes: "No me desdigo de nada"

La cantante Vanesa Martín ha concedido una entrevista al diario ABC donde ha dejado un titular de lo más comentado. "No puedo entender que haya gente gay que vote a los partidos que van contra el colectivo", dijo la artista en el citado medio, que ha sacado la publicación este miércoles.

También contó que le sorprendieron los datos de Chueca, conocido barrio del centro de Madrid, en las elecciones del pasado mes de mayo, donde el Partido Popular arrasó. "Es un atentado contra el sentido común, a nivel humano es incomprensible que haya gente gay que los vote", afirmó concretamente.

En Twitter, algunos usuarios han criticado su mensaje y ella no ha dudado en responder a algunos. "Si soy facha (según tú), ¿no debo ir a tus conciertos, ni me debo comprar tu música porque sería incongruente mantener a una clasista zurda? ¿Ahora vamos a mezclar ideología con sexo y gusto musical? Te reto a una cena tú y yo. Verás que cambia tu titular", le ha dicho una tuitera.

A lo que ella ha respondido: "Interesante. Yo no soy de nada ni de nadie. Me gusta el sentido común y que cada uno haga lo que quiera. No me meto en política. Hay titulares jugosos que salen de una charla laaaarga. Todo se puede y la mezcla es maravillosa. Cenar, ceno con mis amigos. Pero gracias!".

Otra usuaria le ha preguntado que si por votar a Vox ya no le sirve y le ha respondido: "Hago música, no política. Puedo no entender alguna cosa. Puedo, me imagino que en democracia se permite no? Hay que leer bien, sin tono inquisitivo. Gracias por venir a los conciertos y acercarte a mi música. Lenguaje apolítico y libre".

En otro tuit ha sido todavía más tajante: "No me desdigo de nada. Ni acepto invitaciones a cenas con desconocidos. Tengo mis ideales y los defiendo".

Y ha sentenciado: "Mi carrera va muy bien por suerte, agradecida al público que me acompaña. No entiendo ni un paso atrás en derechos, ni los insultos, tampoco el veneno de los que no entiendo".