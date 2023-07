Javier Gutiérrez publica un tuit que lo dice TODO tras ver el vídeo más difundido de PP y Vox 

El actor Javier Gutiérrez ha publicado un clarificador tuit tras ver el difundido vídeo en el que Esteban González Pons (PP) y Carlos Flores (Vox) se mofan de la ministra socialista Diana Morant.

"La chulería y falta de respeto marca de la casa deberían pasarles factura el 23-J", ha escrito el actor en un tuit que ha provocado numerosas reacciones de apoyo.

En el vídeo en cuestión, Morant pide a los candidatos de Vox y PP que dejen de llamarle "Diana" y se refieran a ella como "señora Morant", ya que ella se dirige a ellos también por sus apellidos.

"Cada vez que se refiere a la señora Meco o a mí se refiere con nuestro nombre de pila. Y a mí me gustaría que el tratamiento que me hiciera a mí fuera el mismo que el que yo le hago a usted, que es señor Pons y se dirigiera a mí como señora Morant", dijo la ministra.

A partir de ahí, Pons dijo: "Perdóneme, señora ministra". "Me voy a dirigir a usted como señora ministra para no afearle el tratamiento y no ofenderla", añadió.

Mientras, el miembro de Vox fue un poco más allá al referirse a ella como "excelencia": "Voy a acabar sabiendo de la vida de su excelencia mucho más de lo que sé del resto de mis compañeros".