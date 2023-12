Verónica Sanz explica de forma razonada por qué no ha comprado Lotería de Navidad de laSexta

La periodista de laSexta Verónica Sanz ha contado en X, anteriormente Twitter, que no ha comprado Lotería de Navidad de su empresa y ha explicado de forma razonada por qué lo hace.

"Pues yo no he comprado lotería de la empresa. Casi ninguna lotería, de hecho. Prefiero invertir en otras cosas. Si les toca a mis compañeros, me alegraré mucho por ellos y me lo beberé todo a su lado, sin más. Lo dejo aquí escrito, ea", ha dicho la periodista sobre esta fiebre de comprar décimos de Lotería que aumenta a poco menos de una semana del sorteo.

El mensaje en la red social de Elon Musk ha dado mucho que hablar y la periodista ha ido respondido a algunas reflexiones que le han ido dejando sobre el tema.

"La verdad es que jugar a la Lotería por miedo a la envidia futura es una tontería. Juega porque es la tradición, por soñar, porque es una vez al año o por lo que quieras pero no juegues obligado", le ha comentado un usuario.

A lo que Sanz ha respondido: "Totalmente de acuerdo. Nunca juego a nada, ni Euromillón, ni quinielas, bonolotos... y en Navidad ya tenemos suficientes gastos!".

También los hay que le dicen que "una vez al año no hace daño". "Eres muy believer! no es cuestión de "daño", sino del coste de oportunidad que le calculo a todos esos décimos, dada la probabilidad de que toque", ha afirmado.