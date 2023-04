Una vidente predijo una tormenta mortal para 2023 y así reacciona una usuaria de TikTok al enterarse

Vangelia Pandeva Dimitrova, más conocida socialmente como Baba Vanga, fue una clarividente que, aunque murió hace más de 25 años, dejó varias predicciones para 2023. Entre ellas, la de que una supuesta "tormenta solar que acabaría con la red eléctrica y las telecomunicaciones".

Además, se ha extendido en redes sociales la creencia de que esto ocurrirá el próximo 23 de abril. La usuaria de TikTok @marilarat ha querido hacer un vídeo para hacer un llamamiento a los científicos y asegurarse de si esto puede ocurrir de verdad.

La publicación de la joven ha generado, además una multitud de comentarios jocosos siguiéndole la broma, cerca de 320.000 'me gusta' y dos millones y medio de reproducciones.

"Yo desde aquí pregunto a los expertos si esto es verdad o no, más que nada por dejar de estudiar, porque no te creas tú que a mí me da mucho miedo. Quien tenga miedo a morir que no nazca", ha empezado diciendo.

Pero, para el supuesto tiempo que le queda, la internauta ha señalado que simplemente quiere disfrutarlo. "Por comprar material, porque si luego viene un apocalipsis zombie tiene que estar una preparada. Es que esto se tiene que avisar con antelación", ha añadido.

"Si esto se convierte en los 'Los juegos del hambre', yo me quedo ahí en la sombra que luego son los que más aguantan", ha concluido la usuaria de TikTok, dando a pie a miles de comentarios con el mismo tono de mofa.