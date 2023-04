Esta conversación por WhatsApp indigna en Twitter y la empresa responde para dar su versión

Una bocatería de Valencia ha tenido que dar su versión en Twitter después de que una trabajadora denunciase que la empresa había decidido cortar su periodo de prueba y publicase el pantallazo de WhatsApp en el que se le comunicaba.

"Hoy en 'los jóvenes rechazan el trabajo", ha escrito la empleada junto a la captura de la conversación, en la que se ve cómo la empresaria anuncia: "Te voy a dar de baja. Aquí no ha sentado demasiado bien tu obsesión por cumplir y no hacer más horas de las que pone en el contrato".

"Y yo no me puedo ir tranquila cuando me lo comentan constantemente. Sinceramente, a mí personalmente no me gustó que dejaras a Olga sola limpiando para irte a tu hora. Haberla ayudado a cerrar te hubiese supuesto 20/30 minutos más y eso hacen los compañeros sabiendo que ha sido un finde muy tranquilo...", añadía.

Y agregaba: "No sé, creo que vienes de malas experiencias... ¿Mañana por la mañana te puedes pasar a firmar los papeles? ¿Me mandas tu cuenta para ingresarte tu nómina?".

La respuesta de la trabajadora es firme: "Que venga o no de malas experiencias ni os incumbe ni os afecta. Exigir cumplir mi contrato es mi deber como trabajadora y que tú te asegures de que eso se cumple es el tuyo como jefa".

"No tengo una obsesión con cumplir mi horario, pero me he asegurado de cuál es, porque me dijiste una cosa y en el contrato ponía otra. Me fui a mi hora y recogí lo máximo que pude antes porque aún había clientes y me dijeron que si seguían entrando los iban a atender", añade.

El tuit acumula en un día más de 12.000 'me gusta' y casi 3.000 retuits, con reacciones indignadas, hasta el punto de que la empresa ha respondido: "Hola, tras sacar la GRABACIÓN de una conversación telefónica, se te 'olvidó' mencionar los tres días en que saliste antes de hora".

"Nosotros pagamos las horas extras pero buscamos a gente con actitud de trabajo en equipo. De ahí la decisión de interrumpir el periodo de prueba", añadía.

La empleada ha respondido a ese mensaje afirmando: "A parte de decir que grabé una conversación telefónica, cosa que es mentira, están intentando hacer creer que me fui antes de mi trabajo. Estaré encantada de demostrar que también es mentira".

"Si tú decides cerrar porque no hay faena, yo no me puedo quedar sola en el local", señala antes de insistir: "No debía horas y sobre todo NO SE ME PIDIÓ RECUPERARLAS PORQUE ENTONCES NO HUBIERA ACEPTADO IRME".

"De todas formas, en el local hay cámaras y es muy fácil demostrar exactamente cuando entré y salí", zanja.