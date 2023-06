Zapater revela las veces que ha bebido alcohol en su vida

El mítico excapitán del Real Zaragoza Alberto Zapater, que acaba de fichar por el Atletico Ottawa canadiense, ha estado en el podcast de Errar es de Sabios, de Errado de Aragón, y ha confesado que solo ha bebido alcohol tres veces y que nunca se ha emborrachado.

"La peña que teníamos era a ver cuántos barriles de cerveza, cuántos grifos y demás y yo pedía batidos", comienza bromeando.

Entonces ha empezado a relatar la primera vez: "Una vez mis amigos me echaron vino en la Coca Cola y cuando me di cuenta fue como estoy cantando Alejandro Sanz y me dije esto no puede ser. Mi madre hasta me dijo que había hecho".

"Otra por ejemplo fue cuando me casé, que contratamos a una orquesta y estaba mi mujer arriba y todos me buscaban, tenía que subir y cogí un vaso de un amigo", explica el exfutbolista.